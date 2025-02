Violento acidente na via rápida

Um carro despistou-se esta manhã na via rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, e embateu com violência nos rails, na zona do Caniço.

As primeiras informações davam conta apenas de danos materiais, mas os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram depois chamados a prestar socorro a um homem de 53 anos que se encontrava com ansiedade.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.