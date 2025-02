Pico Ruivo amanhece 'pintado' de branco

As previsões confirmaram-se. Este sábado, 15 de Fevereiro, o nosso matutino recebeu um registo fotográfico que mostra o Pico Ruivo coberto de neve.

Conforme noticiou o DIÁRIO, e de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para hoje estava previsto um agravamento do estado do tempo, com possibilidade de "queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira a partir da manhã".