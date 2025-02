Ossanda Liber chega amanhã à Madeira para fazer campanha pela Nova Direita

A presidente da Nova Direita, Ossanda Liber, inicia, esta quinta-feira, 13 de Fevereiro, uma visita de dois dias à Madeira, para "reforçar a sua ligação à população madeirense" e apresentar partido como "uma alternativa política focada no desenvolvimento e defesa dos interesses da Região".

Da agenda da líder nacional constam encontros com o núcleo da Madeira da Nova Direita e iniciativas que "marcam o compromisso do partido com a Região".

De destacar que, para as 16 horas de amanhã, está marcada uma arruada pela baixa do Funchal., com início no Armazém no Sal. No dia seguinte, há nova arruada, mas em São Martinho (início na Rotunda de São Martinho).

“Durante esta visita, vai haver tempo para reuniões com o cabeça de lista do partido Paulo Azevedo, tempo para orientar os demais candidatos, para apresentar o programa eleitoral e lançar a campanha de rua", sublinha Ossanda Liber citada em nota de imprensa.

Já o cabeça-de-lista às Regionais de 23 de Março, assume que com a visita da presidente do partido vem "reforçar a nossa campanha e os laços com os madeirenses".

Paulo Azevedo deixa ainda a promessa: “Com a Nova Direita no governo a Madeira vai crescer economicamente, na saúde, na educação e na habitação".

Agenda da presidente da Nova Direita na Madeira

13 de Fevereiro

10h00 – Reunião com o grupo de trabalho no hotel Orquídea

13h00 – Almoço com os dez primeiros candidatos no Armazém do Sal

16h00 – Arruada pela baixa do Funchal (começa no Armazém no Sal)

20h00 – Jantar no restaurante A Parreira, com militantes, simpatizantes e presença da comunicação social

14 de Fevereiro

10h00 – Arruada em São Martinho (começa na Rotunda de São Martinho)

13h00 – Fim da visita .