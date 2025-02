Acidente em cadeia em Machico deixa trânsito congestionado

Um acidente em cadeia, a envolver pelo menos quatro veículos, na Via Rápida, mais concretamente no Túnel da Queimada, em Machico, no sentido Machico-Funchal, está a deixar o trânsito no local congestionado.

Os Bombeiros Municipais de Machico mobilizaram para o local uma ambulância e o veículo desencarcerador, contudo não há registo de feridos.

Há no entanto óleo espalhado na via.