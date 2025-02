30 anos do Polo do Conservatório em Machico celebrados em concerto especial

O Polo de Machico do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, celebra 30 anos de existência através de um concerto especial. Para assinalar a data, será realizado um ‘Concerto de Aniversário’, no próximo dia 13 de Fevereiro, pelas 19h30, no Fórum Machico, um evento que contará com a participação de alunos e professores da instituição. De destacar a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, bem como de vários convidados.

Este concerto contará com um repertório diversificado, garantindo um espectáculo dinâmico e envolvente.. Em palco estará uma orquestra especial, composta pelos professores e alunos mais avançados do Polo de Machico. Além da componente musical, a celebração contará também com a entrega dos diplomas de mérito aos alunos deste Polo, referentes ao ano le´ctivo 2023/2024, assim como outras surpresas preparadas especialmente para a ocasião.

O Polo de Machico foi fundado em Fevereiro de 1995, fruto da proposta de dois elementos da Banda Municipal, Amaro Santos e Manuel Spínola, e com o apoio da Junta de Freguesia de Machico. As primeiras aulas decorreram no Solar de São Cristóvão, no Caramanchão, até que, em 1997, o Polo se transferiu para a sua localização actual, na Rua de Estacada, no centro da vila. A mudança trouxe melhores condições de ensino, mais segurança e um espaço mais adequado para o desenvolvimento artístico dos alunos. Ao longo destas três décadas, o Polo de Machico tem sido um pilar na vida cultural do concelho, promovendo regularmente concertos e apresentações em diversos espaços, proporcionando aos alunos a oportunidade de atuarem em público e partilharem o seu talento com a comunidade.

Actualmente, o Polo de Machico conta com cerca de 220 alunos e 25 professores e é coordenado pelo professor Nuno Santos. Oferece uma ampla diversidade de instrumentos, tais como piano, guitarra clássica, cordofones madeirenses, violino, violoncelo, percussão, saxofone, clarinete, flauta transversal, flauta de bisel, trompete, trombone e acordeão. Além das aulas individuais, os alunos têm acesso a disciplinas complementares como formação musical e iniciação à formação musical, para os mais novos, e várias classes de conjunto, como o Coro, Ensemble de Cordas, Batukanos (Ensemble de Percussão), MixEnsemble e, mais recentemente, o Ensemble de Saxofones, permitindo aos alunos trabalharem em grupo e desenvolverem competências essenciais para a prática musical. Desde o ano letivo passado, foi também implementado o Atelier Musical Infantil, uma iniciativa dirigida a crianças dos 3 aos 5 anos.

"O Polo de Machico convida todos a juntarem-se a esta celebração única. Será um momento de grande significado, onde se homenageia a dedicação dos alunos, professores e de todos os que contribuíram para o crescimento e sucesso deste espaço, ao longo dos últimos 30 anos", remata o comunicado de imprensa.