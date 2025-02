Conselho de Disciplina da FPF 'absolve' AD Machico

Conforme acórdão proferido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, secção não profissional , a AD Machico viu confirmada a sua vitória, em jogo para o Campeonato de Portugal disputado a 29 de Dezembro de 2024. A equipa nortenha protestou esse jogo alegando que a turma machiquense tinha utilizado quatro momentos do jogo para proceder às substituições, quando os regulamentos apenas permitem três.

No entanto, o CD , numa decisão conhecida esta sexta-feira, decidiu por unanimidade absolver a Associação Desportiva de Machico e, em paralelo, sancionar a equipa de arbitragem presente nesse jogo, mesmo que com a pena mínima prevista nos regulamentos. Deste modo, a juíza do encontro, Sandra Braz Bastos, foi punida com quatro dias de suspensão, enquanto as suas auxiliares, Sandrine Santos e Lisandra Tavares foram alvo de uma repreensão por escrito.

Neste contexto, a AD Machico mantém os 26 pontos com que parte para a 19ª jornada do Campeonato de Portugal, Série B, constituindo-se como a melhor equipa madeirense presente na competição.