Polo de Machico do Conservatório assinala 30 anos

O Polo de Machico do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode assinala esta quinta-feira, o 30.º aniversário com um concerto especial, às 19h30, no Fórum Machico.

O repertório deste 'Concerto de Aniversário' será diversificado e envolvente e contará com uma orquestra especial, composta por professores e alunos avançados do Polo de Machico.

Além da componente musical serão entregues diplomas de mérito aos alunos deste Polo, referentes ao ano lectivo 2023/2024, assim como outras surpresas.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

15h30 - Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol n.º 83

Agenda política

10h00 - A presidente da Nova Direita, Ossanda Liber, inicia uma visita de dois dias à Madeira;

10h00 – Reunião com o grupo de trabalho

Hotel Orquídea

13h00 – Almoço com os dez primeiros candidatos

Armazém do Sal

16h00 – Arruada pela baixa do Funchal

(começa no Armazém no Sal)

20h00 – Jantar (com militantes, simpatizantes e presença da comunicação social )

Restaurante A Parreira

11h00 - Acção política do JPP junto à antiga Escola EB 2,3 São Jorge - Cardeal D. Teodósio de Gouveia, São Jorge, em Santana;

11h00 - Acção política do CDS-PP Madeira junto à Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais;

12h00 - Acção política do Chega junto à rotunda da Leroy Merlin;

15h00 - PAN apresenta medidas para melhorar o futuro da Região Autónoma da Madeira junto ao Largo do Chafariz, no Funchal;

17h00 - CDU apresenta proposta de criação do 'Programa de Emergência Habitacional para a Madeira' na Placa Central

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 13 de Fevereiro, Dia Internacional do Preservativo e Dia Mundial da Rádio:

1668 - D. Afonso VI, ratifica em Lisboa um Tratado de Paz entre Portugal e Espanha - na sequência da Restauração da Independência portuguesa a 1 de dezembro de 1640, após a dinastia filipina (1580-1640) - que assina Carlos II de Espanha em Madrid a 5 de janeiro. O acordo teve a mediação de Carlos II de Inglaterra, que fica como garante da paz.

1804 - Morre Tomás de Aquino, bibliógrafo, que coligiu a primeira edição completa das obras de Luís de Camões, sob o nome Luís Francisco Xavier Coelho.

1888 - Sai a primeira edição do jornal inglês Financial Times.

1942 - Salazar encontra-se com o ditador espanhol general Franco, no Alcazar de Sevilha, para debaterem a neutralidade na II Guerra Mundial.

1965 - Uma brigada da PIDE assassina Humberto Delgado, na localidade espanhola de Villanueva del Fresno, perto de Badajoz. O tiro fatal é disparado por Casimiro Monteiro, e a operação chefiada por Rosa Casaco.

1974 - O escritor e dissidente Alexander Soljenitsine, Prémio Nobel da Literatura em 1970, é privado da cidadania soviética e enviado para o exílio.

1986 - A televisão britânica exibe as primeiras imagens, em 24 anos, do nacionalista negro sul-africano Nelson Mandela, detido pelas autoridades do apartheid desde 1962.

1991 - Guerra do Golfo. A aviação norte-americana bombardeia um abrigo antiaéreo em Bagdad.

1995 - O Presidente da República, Mário Soares, inaugura, nas cerimónias evocativas do 30º. aniversário do assassínio de Humberto Delgado por agentes da PIDE, em Villanueva del Fresno, Espanha, o monumento, um dolmen em xisto, de homenagem a Humberto Delgado (1906-1965).

2005 - Morre, com 97 anos, Lúcia de Jesus dos Santos, irmã Lúcia. Era a única vidente de Fátima viva e vivia em reclusão desde 1948 no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra.

2006 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, promulga a nova Lei das Rendas, que vem substituir o anterior regime de 1990, e que determina que as rendas "congeladas" serão atualizadas por um período padrão de cinco anos para valores de mercado, calculados com base no valor do imóvel.

2008 - Uma mulher recebe um rim do marido, no primeiro transplante com um dador vivo sem relação de consanguinidade realizado em Portugal, entre cônjuges, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras. A intervenção cirúrgica é liderada pelo cirurgião António Pina.

2015 - Morre, aos 73 anos, Daniel Ricardo, jornalista, fez parte da equipa fundadora da revista Visão.

2023 - O coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, Pedro Strecht, anuncia que enviou para o Ministério Público 25 casos de entre os 512 testemunhos validados relativos a 4.815 vítimas desde que iniciou funções em janeiro de 2022.

Pensamento do dia