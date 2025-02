Machico assinou protocolos com associações desportivas

O Município de Machico assinou ontem nove protocolos de colaboração específica com associações de modalidades regionais, nomeadamente a Associação de Atletismo da Madeira, a Associação Regional de Canoagem da Madeira, a Associação Regional de Triatlo da Madeira, a Associação de Basquetebol da Madeira, a Associação Ciclismo da Madeira, o Clube Sport Marítimo 2025 - Departamento de Automobilismo, o Clube Montanha do Funchal, o Clube Caniço Riders e a New Wave Atlantic Automobile Association.

De acordo com nota de imprensa divulgada esta quinta-feira, "esta cooperação entre a Câmara Municipal e estas entidades, que constitui um investimento global de cerca de 120.000€, tem por objetivo a realização de 36 atividades no Concelho de Machico, sendo algumas delas, a nível internacional, como é o caso do European Masters Athletics Championships Stadia, a etapa do campeonato do mundo do Eco Rali e, como não podia deixar de ser, o MIUT e a TransMadeira, provas de referência Mundial", realça.

E acrescenta: "Também serão desenvolvidas atividades de caris nacional, através da realização de vários campeonatos nacionais de modalidade, assim como taças de Portugal, e outras de âmbito regional, nomeadamente Ralis, Rampas, Volta à Madeira em bicicleta, entre outras. Sem desprimor das outras, é de referir o projeto desenvolvido pela Associação de Basquetebol da Madeira, que envolve cerca de 150 alunos das escolas do 1.º Ciclo do concelho, e que este ano pretende atribuir uma bola de basquetebol a cada criança que participe no projeto."

Ainda na nota é dado com que "na previsão da Câmara Municipal, estas dinâmicas irão envolver cerca de 30 mil pessoas, o que constitui uma mais-valia para o concelho, pois toda essa envolvência irá derramar riqueza no comércio local, beneficiando a nossa economia", acredita. "A dinâmica do município de Machico na área dos eventos desportivos não fica encerrada com estas assinaturas, ao longo dos próximos meses serão assinados outros protocolos de cooperação específica com diversas associações e clubes, globalizando, para o ano de 2025, uma agenda de cerca de 150 atividades", garante, em conclusão.