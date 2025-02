Cerca de 100.000 soldados norte-americanos na Europa

A questão da presença militar dos Estados Unidos na Europa está no centro dos debates da Conferência de Segurança de Munique, que decorre entre hoje e domingo com a participação do vice-presidente norte-americano, JD Vance.

A partir de Varsóvia, o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, deu hoje o mote ao declarar que a Europa não pode partir do princípio de que a presença de tropas norte-americanas no continente "durará para sempre".

No entanto, na quinta-feira, em Bruxelas, garantiu aos europeus que ainda não tinha sido tomada qualquer decisão sobre o nível das tropas, segundo a agência francesa AFP.

Presença militar dos EUA na Europa

Cerca de 100.000 soldados norte-americanos estão estacionados na Europa, dos quais pouco mais de 65.000 são permanentes.

Os restantes dizem respeito a pessoal rotativo e a reforços, de acordo com os números do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA).

Estes números têm em conta o aumento de quase 20.000 homens decidido após a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

Cerca de 10.000 militares norte-americanos estão atualmente em rotação na Polónia, segundo o Departamento de Estado, responsável pela diplomacia dos Estados Unidos.

Um diplomata da NATO admitiu à AFP a possibilidade de que qualquer retirada diga respeito principalmente aos reforços decididos após 2022.

Quantas tropas

As forças norte-americanas permanentemente destacadas na Europa, excluindo a Guarda Nacional e o pessoal civil ao serviço do Departamento de Defesa, totalizam cerca de 65.600 militares, segundo dados oficiais referentes a 30 de abril de 2024.

Os militares estão destacados em vários países, numa lista liderada pela Alemanha.

Eis os principais:

Alemanha: 34.894

Itália: 12.319

Reino Unido: 10.180

Espanha: 3.253

Turquia: 1.683

Kosovo: 600 no âmbito da força KFOR da NATO.

Quantas bases

Os Estados Unidos têm 37 bases na Europa, incluindo o SHAPE, Quartel-General das Potências Aliadas na Europa, com sede em Mons, na Bélgica.

Principais países que acolhem as bases norte-americanas:

Alemanha: 13

Itália: 7

Bélgica: 3

Turquia: 2

Países Baixos: 2

Espanha: 2

No âmbito de um acordo bilateral, a Força Aérea dos Estados Unidos pode operar na Base das Lajes, nos Açores.