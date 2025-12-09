Ricardo Sousa deixa o comando técnico do Vizela
O treinador Ricardo Sousa deixou o comando técnico do Vizela, decisão comunicada hoje, um dia após a derrota por 2-0 frente ao Farense, em jogo da 13.ª jornada da II Liga de futebol, anunciou o clube minhoto.
O treinador, de 46 anos, abandona o clube após 14 encontros, nos quais somou cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas --- registo considerado insuficiente para uma equipa que definiu como objetivo o regresso à I Liga.
Em comunicado, o FC Vizela informou que a saída aconteceu "por mútuo acordo", deixando um agradecimento ao técnico "pela dedicação e empenho colocados ao serviço do clube nos últimos meses".
A SAD vizelense não anunciou ainda o novo treinador, revelando que este "será anunciado em momento oportuno".