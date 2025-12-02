Baixo risco de infecção após cirurgia de Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República deverá ter alta na quarta-feira de manhã após a cirurgia a que foi submetido, disse a presidente do Hospital de São João, no Porto, apontando que há sempre risco de infeção, mas esse neste momento "é baixo".

Numa conferência de imprensa para fazer um ponto de situação da cirurgia, Maria João Baptista, disse que Marcelo Rebelo de Sousa está "cooperante" e que permanece em observação porque é preciso "ter o cuidado de saber se está tudo bem", isto depois de uma cirurgia a uma hérnia encarcerada que decorreu na terça-feira à noite.

"Há sempre um risco de infeção. Neste momento é baixo", disse Maria João Baptista.

A presidente da Unidade Local de Saúde São João (ULSSJ) disse que o pós-operatório está a evoluir "favoravelmente, como era esperado", mas é sempre necessário ir "seguindo a cada hora aquilo que está a acontecer".

Marcelo Rebelo de Sousa foi admitido na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, indicou a Presidência da República.

O chefe de estado foi operado a uma hérnia encarcerada na noite de segunda-feira e hoje já recebeu a visita de do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Na segunda conferência de imprensa do dia para fazer um ponto de situação do estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa, Maria João Baptista disse que "já se alimentou, tolerou a alimentação e já fez o levante, que é habitual nestas situações".

"Portanto está bem (...). Há algumas análises que têm de ser feitas que fazem parte da rotina. Aquilo que foi feito até ao momento está bem. E, basicamente, é preciso perceber se o intestino funciona normalmente, se se alimenta adequadamente Já fez uma refeição leve, como é o habitual nestas situações", referiu Maria João Baptista.

A médica reforçou que "esta cirurgia foi feita de uma forma muito atempada", elogiando a "sensatez" da equipa da Presidência da República "por ter procurado cuidados de saúde de uma forma muito oportuna e, portanto, correu bem".

"Se tivessem decorrido algumas horas, podia não ser assim (...). O senhor Presidente tem sido extremamente colaborante e tem respeitado de uma forma muito rigorosa tudo aquilo que tem sido dito pela equipa de saúde", concluiu.

Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, presidiu durante a manhã de segunda-feira, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que celebra o restabelecimento da independência nacional em 1640, e seguiu depois para as cerimónias fúnebres do antigo presidente da Mota-Engil, António Mota.