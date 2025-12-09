Literacia financeira é objectivo do Banco de Portugal

O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, inaugurou, esta tarde a delegação regional do banco, depois de quase dois anos de obras de beneficiação do edifício que fica no centro da cidade do Funchal.

Além de destacar o trabalho fiscalizador do Banco de Portugal, a sua responsabilidade na circulação de moeda e formação junto da banca, Álvaro Santos Pereira destacou um dos objectivos que passam pelas acções de promoção da literacia financeira, a começar nas escolas.

A descentralização do Banco de Portugal é uma garantia, de um governador que assumiu essas funções há pouco tempo, mas que já foi Ministro da Economia.

O presidente do Governo Regional elogiou o papel do Banco de Portugal na Madeira e destacou os números que mostram que a economia regional é um "caso de sucesso".

O PIB da Madeira praticamente duplicou, desde 2015 e deverá fechar 2025 nos 8.04 milhões de euros.

A economia cresce há 54 meses consecutivos, a Madeira tem uma taxa de desemprego inferior aos 6% e a dívida regional representa apenas 61% do PIB, muito abaixo do rácio nacional e da média da União Europeia.

"Rigor nas contas públicas" e redução da carga fiscal sobre famílias e empresas, são duas das medidas que Miguel Albuquerque destacou.