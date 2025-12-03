"Somos o banco em que as famílias e as empresas mais confiam na Madeira"
Administrador do Santander Totta destaca robustez económica da Região e alerta para desafios futuros
O Administrador do Santander Totta, Amílcar Lourenço, destacou, na cerimónia das 500 Maiores e Melhores Empresas da Madeira, o “grande orgulho” com que o banco se associa ao evento, sublinhando a sua posição de liderança no arquipélago. “Somos claramente, por muitos indicadores, o banco líder na Madeira, o banco em que as famílias mais confiam as suas poupanças e onde as empresas nos solicitam apoio para os seus investimentos”, afirmou.
No seu discurso, o gestor realçou o conhecimento profundo que o Santander tem do tecido empresarial madeirense, reforçando que “cada região e cada empresa é única, e a Madeira é isso mesmo”. Amílcar Lourenço apresentou depois um conjunto de indicadores que, no seu entender, demonstram a “robustez verdadeira” da economia regional.
Nos últimos três anos, a Madeira foi uma das regiões do País onde mais cresceu o número de empresas (13%) e o emprego (15%). As empresas madeirenses revelam, segundo disse, autonomia financeira superior à média nacional, capital próprio mais elevado e maior capacidade de investimento. O volume de negócios por trabalhador também cresce acima do País e a taxa de desemprego registou uma das maiores reduções a nível nacional. O turismo, “principal motor da economia”, mantém recordes e, mais importante, “é hoje o principal catalisador da transformação empresarial e da modernização digital”.
O responsável alertou, porém, para desafios significativos, desde a escassez de talento — “particularmente em tecnologia, engenharia e turismo qualificado” — ao aumento dos custos empresariais, às exigências da transição verde e à complexidade regulatória. Destacou ainda a rapidez da transição digital, reconhecendo que mesmo grandes empresas “não estão totalmente preparadas”.
Amílcar Lourenço acredita, contudo, que os próximos anos oferecem oportunidades relevantes, impulsionadas pelos fundos europeus e pela crescente capacidade exportadora da Madeira em sectores além do turismo. Considera também que o sector turístico regional atingiu um patamar de qualidade “muito acima do País”, com projectos que hoje nada têm que ver com os de há uma década.
As '500 Maiores' são "pilar sólido da economia"
Empresas madeirenses crescem acima da média nacional e revelam forte resiliência
O Administrador do Santander defendeu o reforço da produtividade através da automação e qualificação dos trabalhadores, lembrando que as empresas madeirenses beneficiam, actualmente, de “vantagens competitivas ímpares”, incluindo energia mais competitiva e uma reputação externa que considera exemplar. “Portugal é hoje reconhecido como um país que fez bem o seu trabalho e está preparado para desafios”, sublinhou.
Na parte final da intervenção, Amílcar Lourenço sintetizou o compromisso do Santander com as empresas: um banco sólido e rigoroso capaz de apoiar no ciclo bom e no menos bom; proximidade para compreender as necessidades de cada empresa; e a ambição permanente de melhorar. “O nosso sucesso é sempre o sucesso dos nossos clientes”, concluiu, agradecendo às empresas presentes e felicitando as premiadas.