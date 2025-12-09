Governador do Banco de Portugal na Madeira para inauguração da Delegação Regional

A Madeira recebe nesta terça-feira, 9 de Dezembro, uma programação diversificada. Entre os destaques do dia está a inauguração da Delegação Regional do Banco de Portugal, após obras de reabilitação, com a presença do governador Álvaro Santos Pereira.

Além disso, a Região conta com eventos culturais, educativos e sociais – incluindo o IX Festival Regional de Coros Escolares, o Projecto Trégua – iniciativas laborais e desportivas.

Tome nota das iniciativas agendadas para hoje na Madeira:

Política

09h30 – PSD Madeira: Iniciativa política

Local: Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira, São Vicente

15h00 – JPP: Ação política com porta-voz Basílio Santos

Local: Entrada provisória do estaleiro do novo Hospital Central e Universitário da Madeira

17h00 – PCP: Contacto com a população, defendendo o combate dos trabalhadores ao pacote laboral do Governo da República PSD/CDS

Local: Rua Fernão de Ornelas, junto à loja "Feira dos Tecidos"

Governo

12h00 – Apresentação do 'Sistema Integrado de Gestão de Percursos e Actividades: Modelo de Monitorização dos Limites Aceitáveis de Capacidade de Carga'

Promovido pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e Universidade da Madeira

Local: Auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas

Presença: Secretário Regional Eduardo Jesus

Apresentação: Élvio Camacho, docente da Universidade da Madeira

16h30 – Cerimónia de inauguração da Delegação Regional do Banco de Portugal na Madeira

Presenças: Governador Álvaro Santos Pereira e presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque

Local: Avenida Arriaga n.º 8, Funchal

16h30 - A Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude marcará presença na sessão final de entrega de certificados às últimas 100 ajudantes domiciliárias que concluíram a ação formativa promovida pela Associação Causa Social, em parceria com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) e várias IPSS da Região

Local: Auditório do ISSM

Educação

11h00 – Abertura do IX Festival Regional de Coros Escolares

Local: Placa Central da Avenida Arriaga

Presença: Secretária Regional Elsa Fernandes

O festival decorre até 12 de Dezembro, com apresentações diárias às 11h00 e 15h00, abrangendo temas natalícios em variados estilos musicais

14h15 – Sessão de abertura do Seminário “Encontros para Sentir”, assinalando o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência

Local: Sede do Club Sports Madeira

Presença: Secretária Regional Elsa Fernandes

15h00 – Abertura oficial da exposição ‘Fios de Esperança’, com trabalhos de 21 escolas do 2.º ciclo

Local: Espaço EntreArte

Presença: Secretária Regional Elsa Fernandes

Cultura

09h00–18h00 – Projecto Trégua: Instalação artística participativa com oficinas de stencil, colagem e bordado

Local: Auditório do Jardim Municipal do Funchal

10h00 – Programa de Natal: Visita temática “Advento de uma coleção”

Local: MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira

17h30 – Lançamento do livro ‘Insulana’, poema épico sobre os descobrimentos da Madeira

Local: Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região

20h30 – Ciclo ‘Concertos de Alunos’: ‘Romantico’ (violino)

Sociedade

Três luso-venezuelanos, Ana Cristina Monteiro, ex-deputada e presidente da VENECOM, Lídia Albornoz, activista política e presidente na Madeira da Associação Comando Com Venezuela, e o deputado do PSD Carlos Fernandes participam na Cerimónia de Entrega do Prémio Nobel da Paz, que decorre de 9 a 13 de Dezembro na Noruega

Local: Oslo

11h00 – Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas promove conferência de imprensa e actividade alusiva ao Natal e pacote laboral, sob o tema "O Ataque é Brutal, a Greve é Geral"

Local: Edifício Oudinot (entrada lateral)

15h00-16h00 – UGT Madeira: Iniciativa pública sobre a Greve Geral marcada para 11 de Dezembro

Local: Início da Rua Dr. Fernão Ornelas

Desporto

17h00 – Federação Portuguesa de Automobilismo de Karting: Entrega de prémios dos Campeonatos e Troféus da Madeira 2025

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 09 de Dezembro, Dia Internacional Contra a Corrupção, Dia Internacional de comemoração e Dignidade das Vítimas do Crime de Genocídio e da Prevenção deste Crime e Dia Nacional da Pessoa com Deficiência:

1608 - Nasce o escritor, poeta e historiador inglês John Milton, autor de "Paraíso Perdido".

1854 - Morre, com 55 anos, o escritor, jornalista e político João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett, Almeida Garrett, defensor do Liberalismo, promotor da reforma do ensino artístico, fundador do Conservatório Nacional e do Teatro D. Maria II.

1905 - Em França, é decretada a separação entre a Igreja e o Estado.

1925 - Morre, com 74 anos, Pablo Iglesias Posse, operário tipógrafo, um dos fundadores do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e do Sindicato Geral dos Trabalhadores.

1931 - Espanha adota a Constituição da II República e o Governo recebe poderes para nacionalizar as propriedades da Igreja.

1937 - Morre, com 68 anos, engenheiro sueco Nils Gustaf Dalén, Prémio Nobel da Física em 1912.

1941 - II Guerra Mundial. A China declara guerra à Alemanha nazi, ao Japão e à Itália.

1944 - II Guerra Mundial. Tropas aliadas quebram as linhas de defesa da Alemanha nazi na região de Aachen.

1966 - A série de ficção científica "Star Trek" estreia no canal de televisão norte-americano NBC.

1968 - Primeira apresentação pública do 'rato' de computador, protagonizada por Douglas Engelbart, engenheiro do Stanford Reasearch Institute, durante a conferência Fall Joint Computer realizada em São Francisco, Estados Unidos.

1974 - Começa o recenseamento eleitoral para a realização das primeiras eleições portuguesas em liberdade. Pela primeira vez, o recenseamento é aberto a todos os cidadãos maiores de 18 anos, sem restrições de sexo, nível educacional ou estatuto social.

1975 - Guerra Civil no Líbano. Eleva-se a 160 o número de mortos nos confrontos entre muçulmanos e cristãos em Beirute.

1976 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) promove a conferência de paz sobre o Médio Oriente, em Genebra, para a qual convoca a Organização de Libertação da Palestina (OLP).

1980 - O primeiro-ministro interino, Diogo Freitas do Amaral, apresenta a demissão do Governo ao Presidente da República, António Ramalho Eanes.

- Morre, com 75 anos, Giorgio Baladore Pallieri, presidente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

1982 - Tropas sul-africanas atacam bases de guerrilheiros nacionalistas negros no Lesotho. Morrem 37 pessoas.

1983 - Duas medalhas de ouro, duas de prata, oito de bronze e duas distinções especiais constituem o balanço da participação da delegação portuguesa no Salão Mundial de Invenção e Inovação Industrial em Bruxelas.

- O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, Mosteiro da Batalha, é classificado como Património Mundial da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

1985 - O sínodo dos bispos católicos, no Vaticano, defende como missão a denúncia da pobreza, da opressão e da injustiça.

1990 - O líder sindicalista polaco Lech Walesa vence as eleições presidenciais na Polónia.

1991 - Início da Cimeira de chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica Europeia (CEE), em Maastricht, Países Baixos.

1992 - Começa a operação militar humanitária norte-americana 'restaurar a esperança', em Mogadiscio, Somália.

1993 - Os deputados franceses aprovam os artigos do projeto-lei apresentado pelo ministro da Justiça, Pierre Méhaignerie, que instauram a "prisão perpétua" para os autores de violações e de assassínio de crianças. Estes detidos apenas podem ser libertados através de uma "graça" - nunca antes de um período de segurança de 30 anos -, decidida, após opinião de três psiquiatras, por cinco magistrados do Supremo Tribunal de Justiça. As oposições socialista e comunista votam contra.

1994 - Joaquim Chissano assume a Presidência da República de Moçambique.

- Decorre, em Belfast, na Irlanda do Norte, o primeiro encontro oficial entre o Governo britânico e o Sinn Fein, ala política do Exército Republicano Irlandês (IRA).

2000 - A pena de morte é abolida na Albânia.

2001 - O Senado norte-americano aprova por larga maioria um projeto de lei que interdita os Estados Unidos de cooperarem com o Tribunal Penal Internacional (TPI). O projeto de lei, apresentado pelo senador republicano Jesse Helms, foi aprovado por 78 votos contra 21.

- O prestigiado Prémio Carlos Magno é atribuído, em 2002, à moeda única europeia, "o euro contribuirá para fortalecer uma identidade europeia comum".

2002 - O Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pede ao Pentágono para atribuir a grupos de opositores iraquianos a Saddam Hussein, ajudas no valores de 92 milhões de dólares em treino e equipamento militar.

- A segunda maior companhia aérea norte-americana, a United Airlines, apresenta um pedido de proteção ao tribunal federal de falências, em Chicago. O processo, ao abrigo do Capítulo 11, envolve a maior falência de uma companhia de aviação da história dos Estados Unidos.

2003 - Detenção, pela polícia francesa, de Gorka Palacios Alday, dirigente da ETA, organização separatista basca.

2004 - José Mourinho é eleito 'Treinador do Ano' pela revista britânica World Soccer.

2005 - Manuel Alegre entrega no Tribunal Constitucional 9.444 assinaturas a propor a sua candidatura à Presidência da República.

- Morre, aos 93 anos, o pianista húngaro Gyorgy Sandor.

2006 - O alto representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, Javier Solana, é galardoado com o Prémio Carlos Magno 2007 pelos serviços prestados à Europa.

- O vaivém espacial norte-americano Discovery é lançado de Cabo Canaveral, Florida, para uma missão de 12 dias no espaço.

2007 - A segunda Cimeira União Europeia/África, a maior reunião política de alto-nível jamais realizada em Portugal e na Europa, aprova em Lisboa uma "estratégia conjunta" que deve permitir a 27 países europeus e a 53 nações africanas uma era sem precedentes nas suas relações políticas, económicas e comerciais.

2011 - A comissão eleitoral nacional independente da República Democrática do Congo anuncia que Joseph Kabila é o vencedor das eleições Presidenciais, realizadas no dia 28 de novembro.

- A Croácia assina o Tratado de Adesão à União Europeia, tornando-se de direito o 28.º Estado-membro, mas a entrada de facto está marcada para julho de 2013, uma vez concluído o processo de ratificação interna.

- Morre, aos 89 anos, Lourenço, antigo futebolista que alinhou no FC Porto durante a década de 1940.

2012 - O argentino Lionel Messi bate o recorde mundial de golos num ano, ao "bisar" frente ao Bétis, em Sevilha, e passar a totalizar 86 em 2012, contra os 85 do alemão Gerd Müller, em 1972.

- Morre, com 89 anos, Patrick Moore, astrónomo, escritor, investigador e apresentador britânico que deu a conhecer a astronomia através de um programa televisivo "O céu à noite", no Reino Unido. Presidiu a Associação de Astrónomos Britânicos e cofundou a Sociedade para a Astronomia Popular.

2013 - Morre, aos 81 anos, o argentino Julio Castronuovo, encenador, ator, bailarino, professor, autor dramático e de estudos teatrais, particularmente no campo da mímica e da pantomima.

2016 - Os deputados da Coreia do Sul aprovam a destituição da Presidente do país, Park Geun-hye, que o Ministério Público considera suspeita num caso de corrupção e tráfico de influências.

2019 - A Comissão Europeia aprova um financiamento de 3,2 mil milhões de euros para um projeto de um consórcio de sete países da União Europeia de desenvolvimento de baterias de lítio, com maior duração e amigas do ambiente.

- A Rússia é excluída dos Jogos Olímpicos durante quatro anos, devido a questões de 'doping' levadas a cabo com o apoio estatal e tornadas públicas há cerca de seis anos, anuncia a Agência Mundial Antidopagem.

- Morre, aos 61 anos, Marie Fredriksson, cantora sueca, vocalista do grupo pop Roxette.

2020 - A arquiteta Teresa Patrício é eleita presidente do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS, na sigla em inglês), torna-se a primeira mulher portuguesa a ocupar este cargo.

- O escritor moçambicano Mia Couto vence o Prémio Jan Michalski de literatura, pela edição francesa da trilogia "As Areias do Imperador", publicada neste ano em França, com tradução de Elisabeth Monteiro Rodrigues.

2021 - Morre, com 44 anos, Luís Costa, DJ e produtor mais conhecido como Magazino.

- Morre, aos 93 anos, Lina Wertmüller, realizadora italiana, foi a primeira mulher a ser nomeada para o Óscar de Melhor Realização, com "Pasqualino Settebellezze". Em 2019, a academia norte-americana atribuiu-lhe um Óscar honorário pelo conjunto da carreira.

2022 - A Assembleia da República aprova a despenalização da morte medicamente assistida em votação final global, pela terceira vez, com votos da maioria da bancada do PS, IL, BE, e deputados únicos do PAN e Livre e ainda seis parlamentares do PSD.

2024 - O Orçamento e Plano de Investimentos para 2025 apresentados pelo Governo da Madeira, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, são rejeitados após discussão na generalidade, um 'chumbo' que acontece pela primeira vez no parlamento regional.

- A judoca Telma Monteiro anuncia o final da carreira, aos 38 anos, depois de um percurso de mais de duas décadas ao mais alto nível e durante o qual foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016.

- Morre, aos 99 anos, Dalton Trevisan, escritor brasileiro, Prémio Camões em 2012. Entre 1946 e 1948, editou a revista "Joaquim", que reunia ensaios e contos de autores como António Cândido, Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, e traduções de escritores como Franz Kafka, Marcel Proust ou Jean-Paul Sartre. Em 2011, recebeu o Jabuti - o maior prémio literário brasileiro - na categoria de contos e crónicas, com o livro "Desgracida". No ano seguinte, venceu o prémio de literatura Machado de Assis 2011, pela Academia Brasileira de Letras.

PENSAMENTO DO DIA

Já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta, para produzir um rico? Almeida Garrett (1799-1854), escritor e político português

Este é o tricentésimo quadragésimo quarto dia do ano. Faltam 22 dias para o termo de 2025.