Acordo salarial na hotelaria da Madeira prevê aumento mínimo de 65 euros em 2026

A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) anunciou esta terça-feira, 9 de Dezembro, ter chegado a acordo com o Sindicato de Hotelaria para a revisão do Contrato Colectivo de Trabalho do sector hoteleiro, a aplicar em 2026. O entendimento prevê um aumento de 5,1% na tabela salarial e nas cláusulas de expressão pecuniária.

Segundo a associação, o acerto garante que “nenhum trabalhador receberá um acréscimo inferior a 65 euros”, o que representa “um aumento global de 6,07%”. A ACIF-CCIM sublinha que o acordo resulta de “um processo negocial construtivo, centrado na sustentabilidade das empresas, na valorização dos trabalhadores e na estabilidade das relações laborais no sector”.

A hotelaria da Região Autónoma da Madeira continua a ser considerada um sector estratégico. A associação lembra que esta actividade “se mantém como um pilar fundamental da economia regional, contribuindo significativamente para o emprego e para a competitividade externa da Madeira”. Para 2026, é antecipado um cenário de continuidade no crescimento, impulsionado pela procura turística, pelo investimento em qualificação e pela diversificação da oferta.

Com este acordo, a ACIF-CCIM afirma reforçar o objetivo de promover “um quadro laboral equilibrado, que assegure previsibilidade às empresas e melhores condições aos trabalhadores”, criando condições para enfrentar os desafios e oportunidades que o sector deverá encontrar no próximo ano.