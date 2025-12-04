Santa Cruz aprova Orçamento e Plano para 2026 no valor de 55 milhões de euros

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, esta manhã, em reunião semanal, o Orçamento e Plano para 2026, que conta com um saldo de gerência de 55 milhões de euros. O JPP votou a favor e o PSD votou contra o documento, "dizendo que aquele não era o seu Orçamento".

De acordo com nota enviada à imprensa, a presidente da autarquia lamentou a posição do PSD, lembrando que "obviamente aquele não era um orçamento social-democrata, mas sim o orçamento, o plano e os investimentos que foram sufragados pela população". Para Élia Ascensão, na prática, o PSD chumbou algo que a população aprovou. “Aqueles em quem o povo deixou de confiar, votaram contra um Orçamento e um Plano que a população aprovou com o seu voto no passado mês de outubro”, vincou

De resto, a autarca sublinhou que este é um Orçamento e um Plano que "continua a sedimentar a viragem política iniciada em 2013 e reforçada neste ano de 2025, de um Município que recuperou a solidez financeira, mas também uma organização que nunca teve".

Élia Ascensão fez questão de destacar que este orçamento reflecte "a boa gestão financeira e orçamental, bem expressa em dois indicadores, que são uma taxa de execução da receita que ultrapassa os 90%, e uma capacidade de endividamento que está nos 68%". Lembrou, também, que "o saldo de gerência no tempo do PSD era negativo, e agora está nos 15.7 milhões".

Entre as prioridades encontra-se a implementação do novo PDM, "documento de gestão essencial para a captação de investimento e para alavancar quer a construção de nova habitação, quer a reabilitação do parque habitacional existente".

Por outro lado, este orçamento vai permitir "manter o ritmo da recuperação de infraestruturas essenciais, como as redes de água e saneamento e a aquisição de novos equipamentos para a operação de recolha de resíduos sólidos". Para as águas e saneamento, o orçamento ascende a 5 milhões de euros.

Élia Ascensão destacou também outros objectivos orçamentais, como a consolidação de apoios sociais, com enfoque na Educação e Saúde; a consolidação da agenda turístico-cultural, e o planeamento para que, nos próximos três anos, seja cumprido integralmente o programa sufragado pela população e que terá como grandes objectivos a requalificação de espaços públicos e de utilização colectiva, bem como uma forte aposta na mobilidade e acessibilidades. Sobre o espaço público, destacou que já no próximo verão a piscina de Santa Cruz terá novo sistema de bombagem e nova reconfiguração.