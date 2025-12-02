Rali da Madeira disputa-se de 30 de Julho a 1 de Agosto de 2026

O Rali da Madeira 2026 vai realizar-se entre os dias 30 de Agosto e 1 de Julho, arrancando com a habitual classificativa da Avenida do Mar, ao final da tarde de quinta-feira.

Segundo uma fonte do clube organizador, o Club Sports da Madeira, a prova vai manter o formato de três dias, prolongando-se pela sexta-feira e sábado.

Na página da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) são avançadas as datas de 31 de Julho a 1 de Agosto, o que tem gerado alguma confusão juntos dos adeptos da modalidade. Afinal, trata-se de um lapso.

Refira-se que o Campeonato Portugal de Ralis de 2026 apresenta uma novidade relativamente a este ano, com o aumento de oito para nove provas, com a inclusão do Rali de Lisboa.