Trabalhadores da Empresa de Cervejas querem rever o Acordo de Empresa e apoiam greve geral

Os trabalhadores da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) reuniram-se em plenário a 28 de Novembro último para analisar e aprovar as propostas a apresentar à administração para a revisão do Acordo de Empresa referente ao ano de 2026.

O Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias da Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB) apresentou uma proposta que inclui aumentos salariais, novas cláusulas pecuniárias e alterações às condições de trabalho.

Entre os pontos aprovados destaca-se um aumento salarial de 15%, com mínimo de 150 euros, a redução do horário semanal para 35 horas sem perda remuneratória, a atribuição de 25 dias úteis de férias e a revisão de diversos subsídios, nomeadamente de refeição, frio, natal, insalubridade e trabalho nocturno. Foram ainda propostas majorações no pagamento de trabalho suplementar, novos valores para abonos e regras específicas relacionadas com faltas justificadas, especialmente no caso de aniversário do trabalhador.

Os trabalhadores sublinham que as reivindicações surgem num contexto de aumento do custo de vida e de dificuldades crescentes, apontando a necessidade de valorização das carreiras, da antiguidade e dos salários.

Paralelamente, o plenário expressou preocupação com o Pacote Laboral apresentado pelo Governo da República, considerando que eventuais alterações à legislação representariam um retrocesso nos direitos laborais. Os trabalhadores entendem que as medidas em discussão podem pôr em causa a “dignidade” de quem trabalha, alertando para potenciais impactos em salários, protecção social e condições de vida.

Neste contexto, o plenário destacou a greve geral de 11 de Dezembro como "um momento alto de rejeição do Pacote Laboral2 e de defesa dos direitos laborais. Os trabalhadores da ECM manifestaram solidariedade e reafirmaram intenção de aderir à paralisação, afirmando que o projecto de alteração da lei "precisa ser derrubado nas ruas e nos locais de trabalho".