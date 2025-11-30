CDU afirma que greve geral será decisiva para travar o ataque do governo aos trabalhadores

O coordenador regional da CDU afirmou, hoje, que "a próxima Greve Geral será uma etapa fundamental no enfrentamento a esse ataque e para rejeitar o «pacote laboral»". Edgar Silva discursava no âmbito de um almoço-comício que se realizou no Funchal, sob o lema '"Pela Luta é lá Vamos!', que juntou cerca de 200 pessoas.

Na ocasião, as intervenções proferidas serviram para abordar aspectos relacionados com o actual quadro político regional e as vertentes da valorização das lutas e dos movimentos sociais na Região Autónoma da Madeira.

Por seu lado, Artur Andrade, enquanto mandatário da candidatura de António Filipe à Presidência da República, apontou que "as eleições para a Presidência da República decorrerão num contexto especialmente difícil, num clima de retrocesso social". Nesse sentido, destacou os compromissos da candidatura com a defesa dos direitos dos trabalhadores e a solidariedade com todos os trabalhadores e o movimento sindical unitário que "estão a dinamizar a preparação da grande jornada de luta que será a próxima Greve Geral".

Érica Camacho, em representação da Juventude CDU, usou da palavra para referir a importância das lutas que a juventude está "a desenvolver contra o pacote laboral, porque não aceitamos novos retrocessos". A jovem destacou ainda que a juventude está a promover diversas iniciativas contra as propinas, pelo direito à educação e pelos direitos sociais, de entre os quais têm maior actualidade as lutas pelo direito à habitação, como também a luta contra a precariedade no emprego.