USAM prepara greve geral com acção de contacto com os trabalhadores

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) vai promover uma iniciativa pública, no dia 2 de Dezembro, entre as 15h e as 16h30, no Largo do Chafariz, para contacto e distribuição de documentos aos trabalhadores e população em geral para a mobilização da Greve Geral.

A greve geral está agendada para dia 11 de Dezembro, sexta-feira. "Lutamos por um futuro melhor para a Região e para o País, de desenvolvimento, progresso e justiça social, para garantir uma vida digna a quem cá vive e trabalha, com emprego seguro e com direitos, salários dignos, horários regulados e Contratação Colectiva com direitos, negociada na perspectiva do desenvolvimento e do progresso social", indica nota à imprensa.

É feito um apelo para que se adira à greve geral, sendo que no dia 11 haverá uma concentração geral, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, pelo lado da Capela de Santo António da Mouraria, pelas 11h30.