Actual e antigos secretários-gerais da UGT apoiam Seguro

O atual e os antigos secretários-gerais da UGT apoiam António José Seguro na corrida presidencial, considerando João Proença que para este candidato "os trabalhadores contam" e Carlos Silva destaca a sua "sensibilidade social" e respeito pelos direitos laborais.

Segundo informação adiantada à Lusa pela candidatura de Seguro, o antigo secretário-geral do PS tem o apoio dos quatro nomes que estão ou estiveram à frente daquela central sindical desde que foi criada: Torres Couto, João Proença, Carlos Silva e Mário Mourão.

"Apoio António José Seguro por estar certo de que será um Presidente de confiança, que cumpre os seus compromissos e que tem princípios e valores, com os quais me identifico", refere João Proença, que liderou a UGT entre 1995 e 2013, na declaração de apoio à qual a agência Lusa teve acesso.

Esses valores, segundo o socialista, são a defesa de "um país justo e solidário, desenvolvido e coeso e do Estado Social e dos direitos e liberdades de todos", além do respeito pela Constituição.

"Para ele os trabalhadores contam", elogia.

Já Carlos Silva, que esteve à frente da central sindical entre 2013 e 2022, defende na sua mensagem de apoio que "a democracia portuguesa ganhará um sensível reforço na sua consolidação, a favor de todos os trabalhadores, com a eleição presidencial assente num candidato de enorme sensibilidade social, dialogante, respeitador dos direitos de quem trabalha" que considera ser Seguro.

"Precisamos de um porto Seguro que respeite os direitos, liberdades e garantias conquistados nos últimos 50 anos", enfatiza.

O apoio do atual secretário-geral da UGT, Mário Mourão, e de Torres Couto já tinham sido divulgados na comunicação social nos últimos meses.