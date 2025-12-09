Montenegro liga reconhecimento internacional da economia à dinamização do mercado laboral

O primeiro-ministro ligou hoje o reconhecimento internacional da economia portuguesa pela revista "The Economist" à dinamização do mercado laboral, entre outros fatores, assegurando que aproveitará "todas as oportunidades para reforçar competitividade de Portugal".

Na conferência final da sexta cimeira Portugal-Moçambique, que decorreu hoje no Porto, Luís Montenegro foi questionado se estaria disponível para recuar no pacote laboral a dois dias da greve geral, mas recusou comentar diretamente o tema nesta ocasião, remetendo-o para "outras oportunidades" durante a semana.

"Por agora, apenas reiterar que nós continuamos muito concentrados em poder aproveitar todas as alturas e todas as oportunidades para reforçar a competitividade de Portugal para que a sua economia possa ser cada vez mais sólida, cada vez mais consistente, cada vez mais robusta", disse.

O chefe do Governo defendeu que só através desse caminho pode haver "novas oportunidades e valorizações em termos profissionais e salariais aos trabalhadores portugueses" e a economia nacional pode "ser alvo de reconhecimento internacional", referindo-se em concreto à distinção da revista "The Economist".

Na sua intervenção inicial no final da cimeira, Montenegro já tinha salientado a "feliz coincidência" entre a realização desta cimeira e a distinção de Portugal como "a economia do ano, entre 36 economias as mais dinâmicas do mundo".

"Este facto é em si mesmo muito impressivo, assenta no percurso que a sociedade portuguesa, os trabalhadores portugueses, as empresas portuguesas, as instituições portuguesas têm vindo a palmilhar", disse.

Montenegro atribuiu-a igualmente à responsabilidade financeira do Governo, que disse combinar "contas públicas equilibradas com estímulos económicos", referindo-se depois a "um triângulo virtuoso" de políticas públicas, que incluem a fiscalidade e a reforma do Estado, mas também a legislação laboral.

"A dinamização de um mercado laboral que seja indutor não só da produtividade, da competitividade, como através disso da valorização salarial, do aumento real e efetivo dos salários (...) A economia será tão mais produtiva, tão mais competitiva e, portanto, tão mais reconhecida interna e externamente, quão maior for o seu capital humano e depois tudo aquilo que ele pode acarretar em termos de inovação, de investigação, de capacidade empreendedora e de capacidade produtiva", defendeu.