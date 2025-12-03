Ministros da CPLP debatem em Cabo Verde migração laboral e trabalho digno

Os ministros com as pastas do Trabalho e Assuntos Sociais da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) reúnem-se hoje, na capital de Cabo Verde, com a migração laboral e o trabalho digno no centro da agenda.

"O encontro de alto nível reúne representantes governamentais dos nove Estados-membros com o propósito de reforçar a cooperação multilateral nas áreas do trabalho, inclusão social e proteção laboral", anunciou o Governo de Cabo Verde, na qualidade de anfitrião.

Os trabalhos vão decorrer nas instalações do Ministério das Finanças, na Praia, com a abertura entregue ao ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social de Cabo Verde, Fernando Elísio Freire.

Durante o encontro, o tema central será "Migração Laboral e Trabalho Digno na CPLP", com intervenções dos ministros e chefes de delegação de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Seguir-se-á um período de "análise e adoção de documentos estruturantes, entre os quais a proposta de declaração final, o Acordo Administrativo para a Aplicação da Convenção Multilateral de Segurança Social da CPLP, e o II Plano de Ação da CPLP para o Combate ao Trabalho Infantil 2026-2030".

No final, as delegações deverão visitar a Feira de Boas Práticas, a instalar no centro da cidade, um "espaço de partilha de iniciativas que promovem a inclusão, empregabilidade e bem-estar social".

Em paralelo, o Palácio do Governo vai acolher, até sexta-feira, o II Fórum sobre Saúde e Segurança no Trabalho da CPLP, uma reunião de inspeções do Trabalho dos nove Estados-membros, especialistas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e representantes das ordens dos engenheiros, académicos e outros especialistas do setor.