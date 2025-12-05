Montenegro acusa partidos de querer "desviar a atenção" para que lei laboral fique igual

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, acusou hoje o BE e outros partidos de quererem "desviar a atenção" para que nada mude na legislação laboral.

Numa curta intervenção durante o debate quinzenal, na Assembleia da República, a deputada única do BE questionou o primeiro-ministro sobre "quais são as normas do anteprojeto de revisão laboral que visam a adaptação do trabalho à inteligência artificial e às inovações digitais".

Na resposta, Luís Montenegro deixou uma crítica aqueles que se referiram a alterações específicas que o Governo quer levar a cabo na legislação laboral, defendendo que é "uma estratégia para tentar desfocar a discussão daquilo que é importante".

"Nós apresentámos alterações a mais de 100 artigos, são mais de 100 alterações. Nós estamos disponíveis agora em concertação social para poder consertar o teor dessas alterações, e depois estaremos disponíveis para o fazer também, na mesma medida, na Assembleia da República", disse.

"O objetivo é que o resultado final possa consagrar a adaptação da lei às exigências atuais da nossa economia, do funcionamento da nossa economia, da robustez da nossa economia, do funcionamento das nossas empresas. E, portanto, desse ponto de vista, todos os artigos colaboram para atingir esse desígnio", acrescentou.

Montenegro acusou os partidos de quererem "desviar a atenção porque, na realidade, não querem que se mude nada".

"É isso que os senhores deputados desejam, é a vossa luta. Será essa também a vossa posição quando discutirmos isso na Assembleia da República, mas, nessa ocasião, nós veremos norma a norma a razão de ser das alterações e o objetivo final de todo este projeto de alteração legislativa", referiu.

Na réplica, e sem gastar todo o tempo destinado à sua intervenção, Mariana Mortágua insistiu e voltou a perguntar "quais são as alterações que dizem respeito especificamente à modernização do mercado laboral e à sua adaptação às novas tecnologias".

"Gostaria que nos respondesse, porque, caso contrário, somos forçados a assumir que ou não quer responder ou não conhece o anteprojeto que apresentou", afirmou.

De seguida, Luís Montenegro retorquiu apenas: "Eu já respondi e a senhora deputada não tem que presumir nada, tem que aceitar a resposta, creio eu".