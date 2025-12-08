Sindicato fala em "ataque brutal à lei laboral" e apela à mobilização dos trabalhadores

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas promove amanhã, 9 de Dezembro, pelas 11 horas, no Edifício Oudinot (entrada lateral), uma conferência de imprensa e uma iniciativa alusiva ao Natal e ao pacote laboral. A acção decorre sob o lema 'O Ataque é Brutal, a Greve é Geral' e visa alertar a classe trabalhadora madeirense para aquilo que considera ser "um ataque grave à lei laboral".

Através de uma nota à imprensa, diz que os trabalhadores da Função Pública e do sector social na Madeira têm motivos acrescidos para aderir à greve de 11 de Dezembro, tendo em conta o elevado custo de vida e os salários baixos, com impacto particular no preço dos bens alimentares essenciais.

Por fim, sublinha que seriam necessários cerca de 1.700 euros por trabalhador para garantir uma vida digna, lembrando que, como é do conhecimento geral, a grande maioria dos trabalhadores em funções públicas aufere salários que não ultrapassam os 1.000 euros.