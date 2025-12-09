Passeio das Luzes de Natal 2025 deverá juntar 200 cicloturistas no Funchal

É já no próximo sábado, dia 13 de Dezembro, que a Associação de Ciclismo da Madeira promove o 'Passeio das Luzes de Natal 2025', que deverá juntar cerca de 200 cicloturistas para ver a iluminação de Natal da cidade do Funchal em bicicleta. A concentração será na Praça do Colégio pelas 18h30 e o início do passeio pelas 19 horas.

O evento de cicloturismo volta a ser patrocinado pela A Confeitaria, no seu trajecto habitual de 10.6 Kms, sendo que cada participante é convidado a entregar um livro, jogo ou brinquedo, que posteriormente serão doados às Irmãs Hospitaleiras.

"Com partida e chegada no Largo do Município, os ciclistas percorrem a baixa da cidade do Funchal para vislumbrar a iluminação de Natal. O programa inclui a passagem pela Avenida Zarco, Avenida Arriaga, Avenida do Infante, Estrada Monumental, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia, Rua 31 de Janeiro e Rua do Marquês do Funchal", explica a organização.

No final do passeio os participantes terão direito a um lanche, patrocinado pela A Confeitaria, composto por Bolo Rei, café e chocolate quente.