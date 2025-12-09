Carlos Daniel eleito o melhor médio do mês de Novembro na Liga 2

Depois de Samu (melhor guarda-redes do mês pela terceira vez consecutiva) e Noah Madsen (melhor defesa), agora foi a vez do Marítimo ter o melhor médio do mês de Novembro da Liga 2, pois Carlos Daniel foi o mais votado pelos treinadores da II Liga do futebol profissional em Portugal, recolhendo 20, 92% dos votos.

Aos 31 anos, o médio português atravessa um grande está momento, tendo sido decisivo para o percurso 100% vitorioso dos verde-rubros durante o mês de Novembro, durante o qual apontou cinco golos nas quatro vitórias conquistadas, diante UD Oliveirense (2-0), Paços de Ferreira (2-0), FC Penafiel (2-1) e Portimonense (2-0).



Os restantes lugares do pódio são ocupados por Vasco, do FC Felgueiras, com 12,42 por cento, e por Messeguem, do Académico, com 11,76 por cento.