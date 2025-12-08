Noah Madsen eleito defesa do mês de Novembro

Noah Madsen, defesa central de 24 anos do Marítimo, foi eleito Defesa do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super, numa distinção referente a Novembro, estreando-se, assim, na edição 2025/26 dos prémios oficiais da Liga Portugal.

O defesa do emblema verde-rubro somou 16,61% dos votos dos treinadores principais da competição, suplantando a concorrência de Anthony Correia (Académico de Viseu), com 16,34%, e de Blopa (Sporting CP B), que reuniu 11,11% das preferências.

No período em avaliação, Madsen foi titular em três dos quatro jogos realizados pelos maritimistas na competição, numa série em que contribuiu de forma decisiva para os triunfos diante de UD Oliveirense (2-0), Paços de Ferreira (2-0) e FC Penafiel (2-1).

A completar um mês 100% vitorioso, o Marítimo, que lidera a Liga 2, venceu ainda na deslocação ao terreno do Portimonense (2-0), numa partida onde Madsen cumpriu um jogo de castigo, depois de ter visto uma série de cinco amarelos.