Filipe Sousa acusa Governo de criar "campos de golfe para agradar turistas enquanto madeirenses fazem contas à vida"

O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) eleito pelo círculo da Madeira na Assembleia da República, Filipe Sousa, "acusa o governo regional PSD/CDS de 'viver uma contradição intolerável' ao insistir na 'ilusão de um desenvolvimento baseado no luxo turístico dos campos de golfe', preferindo 'agradar quem passa férias na Madeira e descurar prioridades e dificuldades diárias de milhares de madeirenses'", atira.

De acordo com uma nota do partido, Filipe Sousa lamenta que "o Governo PSD/CDS insista em vender a Região como um postal turístico de luxo, enquanto milhares de madeirenses carregam uma pobreza cada vez mais acentuada, uma pobreza que não figura nas brochuras turísticas luxuosas, mas permanece em milhares de lares com famílias que sobrevivem com salários e pensões miseráveis".

O parlamentar, acrescenta, frisa que "a Madeira não vive de campos de golfe, vive do trabalho das pessoas, dos jovens, das famílias, das classes média e trabalhadora, dos pequenos e médios empresários", e recorda que "o governo PSD/CDS foi eleito para governar para todos eles, é essa a sua obrigação e dever, não pode continuar a manifestar este desprezo, este alheamento das reais necessidades de quem vive e trabalha na Madeira", lamenta.

Filipe Sousa cita números da Direção Regional de Estatística (DRE) para sustentar as suas críticas: "Quase 50 mil madeirenses vivem em risco de pobreza; cerca de 13 mil trabalhadores estão em risco de pobreza apesar de trabalharem; 23% da população está em pobreza ou exclusão social, muito acima do país; 14 mil pessoas enfrentam carências materiais severas. Estes números esmagam qualquer propaganda."

Para o deputado, "enquanto o PSD/CDS vive obcecado com a construção de mais campos de golfe pagos com os impostos dos madeirenses, há pais e mães a fazerem contas impossíveis para pagar a renda, luz e água, ir ao supermercado ou comprar medicamentos", critica. Por isso, perante estas dificuldades, acrescenta Filipe Sousa, "o PCD/CDS constrói campos de golfe, apresenta promessas douradas e fala de progresso enquanto a Madeira real afunda e fecha-se numa bolha arrogante, insensível e politicamente cega".

E conclui: "O Governo prefere projetos de luxo a políticas de mais rendimento, habitação, redução do custo de vida e apoio social. Prefere agradar a quem passa de férias na Madeira e não proteger quem vive e trabalha na Região. O JPP exige ao Governo que acorde da bolha em que se esconde. A Madeira não precisa de golfe. Precisa de salários justos e de casas que os madeirenses possam pagar."