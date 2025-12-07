Alunos e professores do 'Liceu' fazem visita cultural a Berlim

Um grupo de 14 alunos e quatro professores da Escola Secundária Jaime Moniz realizam, neste momento, uma visita cultural a Berlim, a exemplo de outros anos. Neste domingo, os madeirenses visitaram um dos campos de concentração local, recheado de história para memória futura.

A iniciativa foi organizada pelos professores Isabel Barros e Marco Rebelo da Escola Secundária Jaime Moniz, que se prolongará até 12 de Dezembro.

A iniciativa enquadra-se no âmbito do projeto de escola “Visita de Estudo a Berlim”, aberta a alunos não só do 'Liceu', mas também de outras escolas do ensino secundário que costumam aderir a este projecto.

"Trata-se de uma oportunidade única de explorar uma das capitais mais vibrantes da Europa, descobrir de perto a sua riqueza histórica, cultural, artística e social e viver experiências que vão muito além da sala de aula, promovendo aprendizagens significativas e contato com diferentes realidades socioculturais", destaca a instituição em comunicado de imprensa.