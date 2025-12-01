Von der Leyen anuncia que a UE prepara "mais medidas" contra a Bielorrússia

A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje que estão a ser preparadas medidas adicionais contra a Bielorrússia, devido ao agravamento da situação na sua fronteira com a Lituânia, na sequência do aumento das incursões de balões de contrabandistas.

Ursula von der Leyen disse que abordou hoje a situação numa conversa telefónica com o Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda.

"A situação na fronteira com a Bielorrússia está a piorar, com incursões crescentes de balões de contrabandistas no espaço aéreo da Lituânia", disse a líder do executivo comunitário numa mensagem publicada nas redes sociais, considerando que tais "ataques híbridos por parte do regime do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, são completamente inaceitáveis".

Nesse contexto, adiantou que a União Europeia (UE) está a "preparar mais medidas", no âmbito do seu regime de sanções.

Para o bloco europeu, as incursões de balões no espaço aéreo da Lituânia a partir da Bielorrússia, que interromperam centenas de voos e causaram perdas significativas aos aeroportos lituanos e a milhares de viajantes, colocam em risco a estabilidade de um Estado-membro da UE e tentam intimidar os cidadãos europeus através de ameaças diretas à aviação civil.

No final de outubro, o Conselho Europeu considerou que os balões não são meros instrumentos de tráfico ilícito, mas fazem parte de uma campanha híbrida mais ampla e seletiva, juntamente com outras ações que incluem o tráfico ilícito de migrantes patrocinado pelo Estado bielorrusso.

A agência noticiosa espanhola EFE lembrou que há mais de um mês, em 27 de outubro, a primeira-ministra da Lituânia, Inga Ruginiene, anunciou que o exército do país báltico poderia, a partir dessa data, abater os balões de contrabandistas provenientes da Bielorrússia que violassem o espaço aéreo lituano e que, desde o início, causaram inúmeros encerramentos de aeroportos.