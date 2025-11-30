Principal aeroporto da Venezuela continua a funcionar apesar do anúncio de Trump

O aeroporto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, o principal da Venezuela, mantinha hoje as suas operações com normalidade, depois do anúncio do Presidente norte-americano de que o espaço aéreo venezuelano estava totalmente encerrado, constatou a agência espanhola EFE.

O aeroporto, que serve Caracas, recebeu durante a manhã dois voos de Barbados e Bogotá e tem programadas as rotas do Panamá, Curaçao e Havana, segundo constatou a EFE no local.

Na tarde de hoje, dois voos atrasados para o Panamá e Bogotá, ambos operados pela Copa Airlines, estavam a ser exibidos nos painéis.

Fontes do aeroporto disseram à EFE que os atrasos não estavam relacionados com as tensões atuais com os Estados Unidos.

Além disso, um voo partiu hoje do Aeroporto de Maiquetía para Curaçao e outro para Havana.

Também o aeroporto internacional de La Chinita, em Maracaibo, capital do Estado de Zulia (no oeste da Venezuela, na fronteira com a Colômbia), as operações de voo continuaram sem incidentes, de acordo com os horários das companhias aéreas, citados também pela EFE.

Uma fonte não oficial indicou que sete companhias aéreas estão a operar no aeroporto e receberam voos charter e internacionais ao longo da semana.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou hoje que o espaço aéreo da Venezuela deve ser considerado "totalmente fechado", numa altura em que Washington está a aumentar a pressão sobre aquele país e o confronto com o líder venezuelano, Nicolás Maduro.

"Todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de droga e traficantes de seres humanos considerem o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela como totalmente fechado", escreveu o Presidente norte-americano na sua rede social Truth Social.

Em reação, Caracas condenou a mensagem de Trump, classificando-a como uma "ameaça colonialista".

"A Venezuela denuncia e condena a ameaça colonialista que pretende afetar a soberania do seu espaço aéreo, constituindo assim uma nova agressão extravagante, ilegal e injustificada contra o povo venezuelano", referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano, num comunicado.

A declaração de Trump surge numa altura em que os Estados Unidos intensificam a pressão sobre a Venezuela com um grande destacamento militar nas Caraíbas, incluindo o maior porta-aviões do mundo, e admitem ataques terrestres no território venezuelano na luta contra os cartéis de droga.

Em 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) recomendou "extrema cautela" ao sobrevoar a Venezuela e o sul das Caraíbas devido ao que considera "uma situação potencialmente perigosa" na região.

Várias companhias aéreas, incluindo a TAP, Iberia, Air Europa, Aviança e Turkish Airlines, suspenderam então os seus voos para aquele país.

O Governo venezuelano decidiu revogar posteriormente as licenças de operação da TAP, Iberia, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e Gol, acusando-as de se "unirem aos atos de terrorismo" promovidos pelos Estados Unidos.