Rússia declara como terrorista organização fundada por opositor

O Supremo Tribunal da Rússia declarou hoje como terrorista e ilegalizou a organização Congresso dos Deputados Populares, criada na Polónia pelo ex-deputado e opositor Ilya Ponomariov, coordenador político de um batalhão integrado por russos que lutam pela Ucrânia.

De acordo com a agência russa Interfax, o juiz Oleg Nefedov decidiu, durante uma sessão realizada hoje à porta fechada, "satisfazer a demanda apresentada pela Procuradoria-Geral" e a sua entrada imediata em vigor.

A Procuradoria-Geral apresentou a sua ação no final de outubro passado, alegando que esta organização "promove-se como o novo Governo da Rússia no exílio" e "o seu objetivo é a mudança forçada do poder na Rússia".

"O Congresso realiza periodicamente 'sessões' nas quais aprova documentos anticonstitucionais. Os tribunais russos proferiram sentenças com base em causas penais ou crimes terroristas contra os organizadores e militantes da organização", indicou o Ministério Público.

O Congresso dos Deputados Populares, que anteriormente tinha sido declarado como indesejável na Rússia, foi fundado por Ponomariov, na Polónia, em 2022.

A Rússia condenou à revelia o ex-deputado por incentivar o terrorismo e divulgar informações falsas sobre o Exército russo e declarou-o "agente estrangeiro".

Além disso, em fevereiro de 2025, o Serviço Federal de Segurança russo (FSB) instaurou um processo criminal contra ele por tentativa de tomar o poder pela força e criar uma organização terrorista.

Ponomariov é também o coordenador político da Legião pela Liberdade da Rússia, que é integrada por russos que lutam a favor da Ucrânia, e que, juntamente com outros grupos, como o Corpo de Voluntários Russos e o Batalhão Siberiano, protagonizou incursões nas regiões fronteiriças de Belgorod e Kursk, em março de 2024, durante a campanha presidencial russa.

O Kremlin considerou estas organizações como terroristas e o presidente Vladimir Putin ordenou aos serviços de segurança que persigam os seus membros "sem prazo de prescrição".