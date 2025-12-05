NATO é capaz de responder a ataques híbridos e criar dificuldades à Rússia

A NATO é capaz de responder aos ataques híbridos que se multiplicam no território dos Estados membros, e até de criar "dificuldades" à Federação Russa, mostrando-se "reativa", disse ontem o comandante supremo aliado na Europa, general Alexus Grynkewich.

"Se a Rússia procurar colocar-nos problemas, então talvez existam meios para lhe colocar também problemas", disse, em declarações no quartel-general das forças aliadas na Europa, em Mons, no sul da Bélgica.

"Pensamos também em ser reativos, é a palavra que utilizaria", acrescentou, sem mais detalhes.

Após uma série de ataques híbridos na Europa, como o sobrevoo de drones ou a sabotagem de uma linha férrea na Polónia em novembro, atribuída à Federação Russa, vários dirigentes europeus apelaram a respostas firmes por parte da NATO.

"Estas ameaças híbridas são um verdadeiro problema, e penso verdadeiramente que podemos esperar mais situações deste tipo", antecipou Grynkewich. "Sabemos que a Rússia esta por trás de parte delas, talvez não de todas, mas por certo de parte delas. E a opinião púbica deve sabê-lo".

Em todo o caso, garantiu, a NATO "controla a situação", tal como assegurou que estes ataques híbridos, que se multiplicam - drones, sabotagens e outros atos - não representam "uma ameaça existencial" para a Aliança. "Isto não compromete a nossa unidade. Somos capazes de responder e gerir isto".