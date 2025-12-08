RIR declara "total apoio" à Greve Geral marcada para quinta-feira

O partido RIR manifesta a sua oposição relativamente às propostas de alteração à Lei do Trabalho actualmente em discussão que, no seu entender, "representam um claro retrocesso nos direitos dos trabalhadores, das famílias e, em particular, das mães e pais que diariamente lutam por conciliar a vida profissional com a vida familiar".

Em nota à imprensa, refere que "as medidas apresentadas — desde a limitação injustificada da dispensa por amamentação, ao enfraquecimento do teletrabalho, à revisão desfavorável das regras de férias e à restrição do direito à greve através da expansão dos serviços mínimos — configuram uma agenda que penaliza quem trabalha e fragiliza ainda mais os setores mais vulneráveis".

O RIR entende que "o desenvolvimento económico não pode ser construído à custa da dignidade humana, da protecção da infância, da estabilidade das famílias e da segurança laboral". E prossegue: "O futuro do país depende de trabalhadores valorizados, protegidos e respeitados — não de políticas que os sacrificam".

Perante este cenário, o RIR declara "o seu total apoio à Greve Geral marcada para o dia 11 de Dezembro, reconhecendo-a como um instrumento legítimo de defesa coletiva e uma resposta necessária a propostas que ameaçam direitos fundamentais conquistados ao longo de décadas".,

Apela, por isso, a todos os trabalhadores, organizações da sociedade civil e cidadãos conscientes, "que se unam nesta acção e façam ouvir a sua voz em defesa de uma legislação laboral justa, humana e alinhada com as necessidades reais do país".