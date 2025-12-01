Espanha desmantela célula terrorista de grupo neonazi que preparava atentatos

Uma célula terrorista do grupo neonazi e paramilitar "The Base", que apela a atos violentos para provocar o caos em sociedades democráticas, foi desmantelada em Espanha, anunciou hoje a polícia espanhola.

"A Polícia Nacional desarticulou a primeira célula terrorista de caráter 'aceleracionista' detetada em Espanha", na província de Castellón (região da Comunidade Valenciana, no leste do país), segundo um comunicado divulgado hoje.

O 'aceleracionismo' é uma corrente associada à extrema-direita e aos movimentos que defendem a supremacia branca que pede uma "aceleração" do caos para derrubar a ordem existente, através de atentados.

Na operação policial em Espanha divulgada hoje foram detidas três pessoas que faziam parte da "organização supremacista 'The Base'", nascida nos Estados Unidos em 2018, que tem "caráter 'aceleracionista'" e é "considerada terrorista na União Europeia, Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia", segundo o mesmo comunicado.

Os três detidos são acusados de "pertencer a organização terrorista e captação, doutrinamento e treino com fins terroristas", assim como posse ilegal de armas.

Além das detenções, a polícia apreendeu nove armas, munições, "mais de uma vintena de armas brancas", um "equipamento completo tático militar usado em atividades de treino", "material e documentação de caráter 'aceleracionista' e supremacista", propaganda da organização 'The Base', "material neonazi" e "documentação de exaltação de outras organizações terroristas".

"O líder da célula espanhola estava em contacto direto com o fundador de 'The Base'", um norte-americano que as autoridades dos EUA pensam estar na Rússia e que, sublinhou a polícia espanhola, "há um mês fez um apelo para a consolidação das células espalhadas por vários países e a concretização de ataques seletivos com o fim de colapsar as instituições democráticas ocidentais".

Segundo a polícia, os três detidos em Espanha estavam "altamente radicalizados, baseavam o seu estilo de vida nos postulados da organização terrorista e na disposição de realizar atentados", tendo já feito "vários treinos táticos usando técnicas e material paramilitar".

A polícia espanhola lembrou que a organização "The Base" quer "alcançar o objetivo de uma supremacia branca através do terrorismo" e "opera como uma rede descentralizada" de "pequenas células operacionais".

Segundo a polícia dos EUA e a Europol, o líder e fundador da "The Base" é o norte-americano Rinaldo Nazzaro e as primeiras referências à organização foram conhecidas em 2018.

Membros da organização foram responsáveis, segundo as autoridades dos EUA, por atos de vandalismo contra sinagogas no país em 2019 e outras atividades com fins terroristas nos anos seguintes, também nos Estados Unidos.

Na Europa, a Europol e o Eurojust já coordenaram também operações internacionais que tinham células deste grupo como alvos, tendo sido detidos suspeitos em vários países (Bélgica, Croácia, Alemanha, Lituânia, Roménia e Itália).

A União Europeia integrou o grupo "The Base" na lista de organizações terroristas em 2024.