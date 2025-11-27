Albuquerque considera área das demências “prioritária” para a Madeira

Miguel Albuquerque considera o acompanhamento terapêutico e social das demências uma área prioritária para a Região no contexto do envelhecimento populacional e do aumento da esperança média de vida.

O presidente do Governo Regional, visitou esta quinta-feira, o espaço ‘Lugar das Vivências I’, localizado junto ao Centro de Dia das Murteiras, em Santa Maria Mario. Este é um dos espaços (o outro está localizado em Santo Amaro) que a Associação Garouta do Calhau disponibiliza a 16 utentes, com 65 ou mais anos de idade.

“Nós temos que continuar a fazer este trabalho na área das demências, que é neste momento é uma prioritária devido ao avanço da esperança média de vida”, assumiu o presidente do governo que realçou o empenho das IPSS na resposta social e na oferta diversificada em função das necessidades que são sendo sinalizadas.

Acompanhar o idoso durante o horário laboral dos seus familiares, possibilitando que sejam cuidadores sem ter de abandonar a sua profissão, prolongar a permanência do idoso no seu meio natural de vida e apoiar os utentes na satisfação das necessidades básicas e atividades da vida diária em horário alargado, são os principais objectivos deste projecto.

Um espaço “espectacular” que funciona das 8 da manhã às 8 da noite e que mereceu o reconhecimento governamental. “Tem um conjunto de actividades, acompanhado por psicólogos, actividades recreativas, convívio e têm a possibilidade de almoçar aqui e depois até inclusive tomar o seu banho e ir para casa. Acho que é muito melhor do que estar em casa na solidão”, observou Albuquerque.