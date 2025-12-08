Filarmónica do Faial celebra 130 anos com grande concerto

A Banda Filarmónica do Faial realizou ontem, domingo, 7 de Dezembro, um grandioso Concerto e Jantar para assinalar o seu 130.º aniversário.

​A celebração, que se iniciou com o Hastear da Bandeira e Missa a meio da tarde, teve lugar no Polidesportivo do Faial. O ponto alto da noite foi a actuação da banda, que subiu ao palco ao anoitecer. A formação musical, composta por dezenas de elementos, presenteou o público com um espectáculo que demonstrou a vitalidade e a longa história da instituição, fundada em 1895.

​O evento de aniversário culminou com um jantar, reunindo músicos, membros da direcção e a comunidade, celebrando as mais de um século de dedicação da Filarmónica faialense à cultura musical.