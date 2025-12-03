DTIM celebra 40 anos com sessão comemorativa e conferência sobre inteligência artificial

A Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM) assinalou o seu 40.º aniversário com um conjunto de iniciativas que marcam o início de um ciclo comemorativo que se prolongará ao longo de todo o ano de 2026.

A data oficial de constituição, 29 de Novembro de 1985, foi assinalada com um concerto especial da Madeira Camerata no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

A cerimónia comemorativa principal decorreu no dia 2 de Dezembro, no Nini Design Centre, no Funchal, com a apresentação do documentário 'DTIM – 40 Anos ao Serviço da Região Autónoma da Madeira' e a entrega de medalhas comemorativas aos sócios fundadores, efetivos e honorários.

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, participou em representação do presidente do Governo Regional e destacou o papel estruturante da DTIM na modernização tecnológica da Região. Na sua intervenção, realçou que "40 anos representam visão, competência, resiliência e dedicação ao serviço público, sublinhando a importância de manter o compromisso com a inovação, a literacia digital, a segurança tecnológica e a capacidade de adaptação a novos desafios".

Conforme refere a DTIM em comunicado, foram distinguidos como sócios-fundadores o Governo Regional da Madeira, a Empresa de Electricidade da Madeira, o Savoy – Investimentos Turísticos, a Empresa de Cervejas da Madeira e a Caldeira & Costa. A DTIM homenageou também os funcionários Madalena Vieira e Milton Pestana.

A tarde prosseguiu com a conferência 'Inteligência Artificial: o Novo Motor da Transformação no Trabalho e nos Serviços', apresentada pelo engenheiro Luís Faria Filipe, do Instituto Superior Técnico, que abordou o impacto da inteligência artificial nos serviços públicos e privados, a evolução dos perfis profissionais e os desafios éticos associados à transformação digital.

As comemorações dos 40 anos decorrerão ao longo do próximo ano, com várias iniciativas dedicadas à modernização administrativa, à inovação e à literacia digital. Foi ainda inaugurado o novo website da associação em www.dtim.pt.