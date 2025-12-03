Concerto Mandoisland leva música de excelência à Casa do Povo de Gaula

A Associação de Bandolins da Madeira apresenta o concerto Mandoisland, um encontro entre o conceituado bandolinista português Norberto Gonçalves da Cruz e o virtuoso acordeonista Slobodan Sarcevic, que terá lugar no próximo dia 13 de Dezembro, às 11 horas, no Auditório da Casa do Povo de Gaula.

O projecto propõe a interpretação de repertórios de diversos compositores da tradição mundial, explorando tanto a tradição erudita como outras culturas musicais, oferecendo obras desafiantes para os dois instrumentos. O objectivo é "possibilitar a acessibilidade cultural a este tipo de repertório, levando esta proposta a todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira".

O concerto é uma experiência que "celebra a riqueza musical", proporcionando ao público um evento artístico de excelência, reforçando o "compromisso com a democratização da cultura".

A entrada é livre, mediante reserva pelos telefones 291 526 241 ou 933 470 574.