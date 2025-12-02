Representante da República manda publicar decreto regulamentar sobre campo de golfe do Faial

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira assinou e mandou publicar, hoje, o decreto regulamentar regional que “estabelece as medidas preventivas para área a afetar à obra de construção do Campo de Golfe, na freguesia do Faial, no concelho de Santana".

Governo aposta em novos campos de golfe para quebrar a sazonalidade Miguel Albuquerque anuncia investimentos no Porto Santo, Santo da Serra, Faial e Ponta do Pargo

Este documento foi aprovado em reunião de Conselho de Governo do passado dia 20 de Novembro e recebido no Palácio de São Lourenço no dia 25 do mesmo mês.