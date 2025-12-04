Município da Calheta inicia a programação de Natal esta sexta-feira

A Câmara Municipal da Calheta anunciou, através de uma nota enviada, o arranque da programação de Natal esta sexta-feira, 5 de Dezembro, às 20 horas, na Vila da Calheta, com a inauguração do Presépio Concelhio e o acender das iluminações de Natal.

As decorações estarão instaladas na marginal e em diferentes pontos do concelho, incluindo os centros das oito freguesias e as zonas das igrejas onde decorrerão os autos de Natal.

Os presépios de rua, instalados pelas famílias das diversas freguesias, voltam a integrar a programação.

Estas construções, distribuídas por vários sítios, "constituem uma das tradições da época no concelho e representam um dos elementos mais procurados pelos visitantes."

A agenda cultural prolonga-se durante o mês. No dia 6 de Dezembro, o Pavilhão do CDR Prazeres recebe o Concerto de Natal, com actuação de Cuca Roseta, acompanhada pela Orquestra Clássica da Madeira, dirigida pelo maestro Luís Andrade, e pela intérprete madeirense Micaela Abreu.

O mesmo recinto acolhe, no dia 10 de Dezembro, um convívio dirigido às crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Município da Calheta, reunindo mais de 700 participantes.

No dia 14 de Dezembro, realiza-se o Convívio de Natal para pessoas com mais de 60 anos, com cerca de 1200 inscritos.

Ao longo do mês, várias freguesias recebem Mercadinhos de Natal, iniciativa "destinada a apoiar o comércio local e a promover espaços de encontro comunitário".

A Noite do Mercado da Calheta terá lugar a 20 de Dezembro, com um programa que será divulgado pela autarquia nos próximos dias, segundo o comunicado.

As tradicionais barraquinhas instaladas na marginal permanecerão em funcionamento até ao início de Janeiro, integrando as propostas de restauração e convívio da época.