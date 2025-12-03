Calheta recebe Cuca Roseta para Concerto de Natal já este sábado

A Câmara Municipal da Calheta anunciou, através de um comunicado, irá promover, no próximo sábado, dia 6 de Dezembro, pelas 21 horas, no Pavilhão CDR Prazeres, mais uma edição do 'Concerto de Natal', destinado a toda a população do concelho e visitantes.

A entrada é livre e gratuita, mas limitada à lotação do espaço.

Segundo o comunicado, a autarquia convidou a artista Cuca Roseta, que "vem abrilhantar esta quadra festiva na Calheta e vem acompanhada pela Orquestra Clássica da Madeira, que será orientada pelo Maestro Luís Andrade, contando-se ainda com a destacada intérprete madeirense, Micaela Abreu, como convidada."