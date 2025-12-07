Moreirense resgata empata no Estoril com golo nos descontos

Um golo de Luís Hemir, aos 90+3 minutos, permitiu hoje ao Moreirense resgatar um empate 3-3 em casa do Estoril Praia, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois de Diogo Travassos (02 minutos) ter adiantado os visitantes, o brasileiro Patrick de Paula (19), o espanhol Ricard Sánchez (54) e o marroquino Yanis Begraoui (58) colocaram os estorilistas com uma vantagem aparentemente confortável, só que Afonso Assis (62) e Hemir contribuíram para que os minhotos alcançassem a igualdade.

Ambas as equipas somaram o terceiro encontro seguido sem vencer no campeonato, sendo que o Moreirense é sétimo colocado, com 20 pontos, enquanto o Estoril Praia está em 11.º, com 14.