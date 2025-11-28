PSP deteve 17 condutores numa semana na Madeira

A Polícia de Segurança Pública deteve, entre os dias 21 e 27 de Novembro, 17 pessoas nas estradas da Madeira. De acordo com o balanço da sinistralidade rodoviária, hoje divulgado, 11 pessoas foram detidas por condução de veículo em estado de embriaguez; 5 por condução sem habilitação legal e uma outra por desobediência devido a veículo apreendido.

O balanço das ocorrências dá conta de um total de 58 acidentes de viação, dos quais resultaram 18 feridos ligeiros e dois feridos graves. Os feridos graves foram registados no concelho de Machico. O concelho do Funchal registou 21 acidente e foi, por isso, aquele com maior número de sinistros, seguido de Santa Cruz com 11 e Ribeira Brava com 6.