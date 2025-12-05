‘Aldeia Natal’ a partir de hoje na Praça do Município

Abre hoje ao público, pelas 16 horas, a ‘Aldeia Natal’, na Praça do Município, momento em que terá lugar um concerto pelo Coro Infantil da EB1/PE Cruz de Carvalho. Esta que é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF) é já uma das atracções da Festa, sobretudo para as crianças, que encontram ali um espaço com diferentes brincadeiras e actividades. Irão ter lugar várias oficinas, momentos com pinturas faciais, workshops e um espaço dedicado aos artesãos.

O comboio, que ganha uma nova ‘estação’, é a atracção principal, ou pelo menos, a que mais atenções atrai. Vai funcionar entre as 11 e as 13 horas e das 15 horas às 19h30. Mas estão previstas várias acções, muitas com pendor educativo e tantas outras com carácter mais lúdico. As várias actividades estarão a cargo dos vários departamentos da autarquia funchalense, mas também de outras entidades parceiras, como o Teatro Bolo do Caco; o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode, através dos seus vários agrupamentos musicais; o Museu de Arte Sacra ou o Museu Etnográfico da Madeira, só para dar alguns exemplos.

Além de estarem abertas à participação de todas as crianças que passem pela Praça do Município, estas actividades estão direccionadas, igualmente, para o público escolar do concelho, sobretudo da pré e do 1.º ciclo, como tem sido nota dominante nos últimos anos. Neste caso, é necessária uma inscrição prévia junto dos serviços camarários.

Para hoje está, também, agendada a chegada do Pai Natal. Pelas 16h30, o velhinho de fato vermelho e longas barbas brancas vai chegar à Praça do Povo de uma forma surpreendente, que vai marcar, certamente, as muitas crianças que ali são esperadas.

10h30 - recepção à nova escola de recrutas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com entrega de novos equipamentos àquela corporação, nomeadamente uma moto, uma viatura de nove lugares e um veículo clássico. Cerimónias decorrem no quartel dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz

10h30 - hastear da Bandeira Azul na Escola Profissional Cristóvão Colombo.

11h00 - apresentação do ‘Trail Pela Vida’ - Trail Nocturno Ludens Machico, organizado com propósitos solidários, revertendo a receita líquida das inscrições para o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Apresentação decorrerá na sede da Liga em Machico, à Rua do Ribeirinho.

14h00 - X Encontro de Voluntários da Região Autónoma da Madeira, com vários painéis temáticos e a peça de teatro ‘Quando a Peça se Fecha’, pelo Teatro Metaphora. Evento acontece no auditório do Museu de Electricidade da Madeira - Casa da Luz.

15h00 - Sindicato Hotelaria da Madeira promove um plenário de trabalhadores, na sua sede, à Rua da Alegria.

15h00 - primeira sessão do Circo Mundial, no Cais 8, no Funchal.

16h00 - bênção das capas do Centro de Formação Profissional da Madeira e do Centro Qualifica, na Igreja Paroquial de Santo Amaro.

16h30 - inauguração da exposição celebra 90 anos de João Carlos Abreu. ‘Muitas vidas, um coração’ tem curadoria de Sílvia Chícharo. Mostra ficará patente no Colégio dos Jesuítas – Universidade da Madeira.

17h30 - inauguração da exposição ‘Natal pelo Mundo’, no Palácio do Governo Regional.

18h00 - concerto com a TUMa – Tuna Universitária da Madeira, no Solar do Aposento, em São Vicente.

18h00 - abertura do Mercadinho de Natal de Machico 2025, na Praça do Fórum.

19h00 - abertura oficial da ‘Vila Natal’, na Ponta do Sol, com o acender das luzes. Vão actuar os ‘Seca Pipas’.

19h00 - início da festa em honra de Nossa Senhora da Conceição, no Paul do Mar, que se prolonga pelo fim-de-semana.

19h00 - Associação Juvenil Womaniza-te dinamiza o evento ‘Ecos de Igualdade: Vozes e Traços contra a Violência’, no Ilhéu, em Câmara de Lobos.

19h00 – arranque da Festa de Inverno, associada aos 16 anos do ‘Barreirinha Bar Café’, com vários momentos no Largo do Socorro e no adro da igreja local.

20h00 - inauguração do Presépio da Calheta e iluminações natalícias.

20h30 - ciclo ‘Concertos de Alunos’ -‘Musical sunset’ (piano e violino), no Salão Nobre do Conservatório.

1917 - Sidónio Pais lidera uma revolução que o levará ao poder.

1978 - É aprovada a resolução que determina a instituição do Sistema Monetário Europeu a 13 de março de 1979, segundo o acordo dos bancos centrais dos países da Comunidade Económica Europeia.

1980 - É decretado o luto nacional, por cinco dias, pela morte do primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro, e do ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa.

1984 - É constituída a AMI - Assistência Médica Internacional.

1985 - O Reino Unido abandona a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

1996 - O centro histórico do Porto passa a Património Mundial, por decisão da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2006 - A Finlândia ratifica o projeto de Tratado Constitucional da União Europeia, tornando-se o 16.º estado-membro a aprovar o tratado.

2010 - Morre, aos 93 anos, o ator madeirense Virgílio Teixeira.

2016 - O Tribunal Arbitral do Desporto rejeita o recurso do suíço Joseph Blatter e mantém a suspensão por seis anos ao ex-presidente da FIFA de toda a atividade ligada ao futebol.

2017 - Os ministros das Finanças da União Europeia, reunidos em Bruxelas, adotam uma "lista negra" de 17 paraísos fiscais, por serem consideradas jurisdições não cooperantes, entre as quais Macau.

2019 - Os Açores são a primeira região do país certificada como destino turístico sustentável e o primeiro arquipélago do mundo com esta certificação, atribuída a apenas 13 regiões no mundo e entregue com a categoria de "prata" pela Earthcheck.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assina o decreto que procede à dissolução da Assembleia da República e à convocação de eleições legislativas para o dia 30 de janeiro de 2022.

