A Real Confraria de São Teotónio já tem um confrade porto-santense

A Real Confraria de São Teotónio esteve de visita ao Porto Santo, para realizar uma investidura e um almoço e passar um dia agradável.

A comitiva era composta por seis elementos, sendo um que um dos confrades é da delegação da Grécia, o professor Don Vassilio Gaitanis.

Na Capela da Graça, a Real Confraria de São Teotónio investiu um novo confrade, o porto-santense Bruni Rodrigues.

Bruno Rodrigues confessou ao DIÁRIO, estar “muito satisfeito", pois trata-se de um "reconhecimento" de um trabalho realizado "ao longo dia vida na comunidade local”.

O novo confrade Bruno Rodrigues quer projectar o trabalho desta confraria no Porto Santo: “É uma confraria de boas causas. [Quero] lançar a semente e fazer crescer esta confraria na 'ilha dourada'”.

A Real Confraria de São Teotónio teve um almoço real, no restaurante Torres, no sítio da Camacha, para depois ter um resto de tarde bem passado na ilha do Porto Santo.