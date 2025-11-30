Alcides Nóbrega reeleito presidente da Federação das Confrarias Gastronómicas

Alcides Nóbrega, presidente da Confraria Enogastronómica da Madeira e da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas desde 2022, foi reeleito este sábado para um segundo mandato à frente da Federação. O madeirense encabeçou a lista B, uma das duas listas em sufrágio, nas eleições realizadas em Mira.

Das 74 confrarias inscritas para votar, 72 participaram, cada uma com um voto. A lista B, liderada por Alcides Nóbrega, obteve 41 votos, correspondentes a 56,9% do total, enquanto a lista A recolheu 31 votos, ou 43,1%.

“É a prova de uma vitória de confiança por aquilo que fizemos e apresentamos para o futuro”, declarou Alcides Nóbrega ao DIÁRIO, sublinhando o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do primeiro mandato.

Entre os objectivos anunciados para este segundo mandato estão o reforço da presença das confrarias portuguesas em eventos nacionais e internacionais, a promoção de produtos regionais e a consolidação de parcerias com entidades públicas e privadas que valorizem a gastronomia portuguesa. “Pretendemos também apoiar a criação de novas confrarias e dinamizar programas educativos para envolver jovens e aproximar a população das tradições gastronómicas”, acrescentou.

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas reúne confrarias de todo o país e tem como missão preservar, divulgar e promover a gastronomia portuguesa, contribuindo para a valorização cultural, económica e turística das regiões.