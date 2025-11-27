CDS-Madeira propõe instalação de barreiras de protecção para motociclistas na Via Rápida

A deputada do CDS-Mdeira, Sara Madalena, apresentou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, um Projecto de Resolução que visa aumentar a segurança rodoviária na Via Rápida e vias-expresso da Madeira, com especial atenção à protecção dos motociclistas.

A proposta, intitulada 'Recomenda ao Governo Regional, na prossecução do contrato de concessão da VR1 e Vias-Expresso, a instalação de barras protetoras em toda a extensão dos rails separadores e laterais', pretende incidir sobre a segurança e prevenção rodoviária dos utilizadores destas vias.

De acordo com Sara Madalena, o CDS apresentou a recomendação para que haja uma união de esforços entre o Governo Regional e as concessionárias Vialitoral e Viaexpresso, no sentido de instalar guardas protectoras na horizontal, com protecção para motociclistas, nos rails separadores e laterais. O objectivo é prevenir mortes e amputações dos utilizadores destas vias.

A deputada centrista explicou que quando um motociclo se despista e é arrastado em direcção à guarda de segurança, cujos prumos verticais não contemplam a sua segurança, o resultado é, quase sempre, danos graves ou fatais para o condutor.

Para além das guardas protectoras, a proposta recomenda também a instalação de uma placa curva ou plana na parte superior do rail, que ajude a distribuir a força do impacto e prevenir lesões por contacto em arestas vivas.

"Não podemos ficar de braços cruzados perante o número de acidentes, sobretudo de motociclistas. Esta é uma situação que deve e pode ser alterada, por forma a que evitemos mais tragédias humanas nas nossas estradas e, assim, contribuirmos para aumentar a segurança dos utilizadores da via-rápida e vias-expresso, diminuindo, também, o flagelo da sinistralidade rodoviária na Região", realça Sara Madalena.

Questionada sobre a necessidade de maior fiscalização dos motociclistas na Via Rápida, a deputada vincou que essa responsabilidade não é do Governo Regional, da Assembleia Legislativa ou das concessionárias, mas sim da Polícia de Segurança Pública, que tem a incumbência de actuar na fiscalização rodoviária na Região.

A proposta do CDS-PP deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira no passado dia 21 e irá ser apreciada em breve na 4.ª comissão especializada, antes de poder ser debatida em plenário.