Possível acidente 'bloqueia' Via Rápida na Cancela
Um possível acidente que terá ocorrido esta manhã, mas cuja veracidade ainda não conseguimos apurar, está a condicionar fortemente a Via Rápida na zona que menos precisaria.
A verdade é que a aplicação Infovias informa que se trata de congestionamento devido a tráfego intenso, enquanto o Google Maps indica acidente
Exactamente na zona da Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava, onde decorrem as obras de requalificação da via está, neste momento, com um acidente que bloqueia, ainda mais, a circulação rodoviária.
Um congestionamento, ainda com tendência crescente, atinge já os os 2 km de extensão.
No sentido oposto há congestionamento também, nomeadamente no sublanço entre Santo António e Santa Luzia, que leva cerca de 1 km de extensão.
