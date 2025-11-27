Possível acidente 'bloqueia' Via Rápida na Cancela

Um possível acidente que terá ocorrido esta manhã, mas cuja veracidade ainda não conseguimos apurar, está a condicionar fortemente a Via Rápida na zona que menos precisaria.

A verdade é que a aplicação Infovias informa que se trata de congestionamento devido a tráfego intenso, enquanto o Google Maps indica acidente

Exactamente na zona da Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava, onde decorrem as obras de requalificação da via está, neste momento, com um acidente que bloqueia, ainda mais, a circulação rodoviária.

Um congestionamento, ainda com tendência crescente, atinge já os os 2 km de extensão.

No sentido oposto há congestionamento também, nomeadamente no sublanço entre Santo António e Santa Luzia, que leva cerca de 1 km de extensão.